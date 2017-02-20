آخر قطرة

الرياض - الرياضية | Tuesday, 21 February 2017 - 00:00 am

يطلق معرض مشكاة التفاعلي (إحدى مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة) السبت المقبل، فيلمه الحصري الجديد بعنوان "آخر قطرة" ، وذلك في مقر المعرض بالرياض.

ويعد الفيلم ضمن حزمة أفلام معرض مشكاة التفاعلي التعليمية التي ينتجها فريق العمل في كل عام، ويتحدث عن أهمية الماء بين الماضي والحاضر، وما هي طرق تحلية المياه حول العالم، وإبراز التحديات التي تواجهها المملكة في إنتاج المياه المحلاة، ومقدار الطاقة المهدرة جراء تحليتها، مع التركيز على توضيح دور العلوم والتقنيات الحديثة في معالجة مشكلة ندرة المياه، وكيف يمكن إشراك الجيل القادم في مواجهة هذه الأزمات.