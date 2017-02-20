مختصون يكشفون مخالفات الأندية المالية

الرياض - الرياضية | Tuesday, 21 February 2017 - 00:00 am

يواصل مركز التحكيم الرياضي السعودي اليوم الثلاثاء جلساته في الدورتين التدريبيتين الخامسة والسادسة لإعداد محكمي المنازعات الرياضية المقامة حالياً في مدينة الدمام.

وتقام اليوم أربع جلسات، حيث يتحدث عبدالعزيز المسعد الأمين العام للجنة السعودية للرقابة على المنشطات في جلستين عن التحكيم في الرقابة على المنشطات، كما يتحدث المحامي أحمد أبوعمارة في الجلستين الثالثة والرابعة عن التحكيم في الاتحادات واللجان الرياضية.

وكان بندر الحميداني المحكم في محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) نائب رئيس لجنة الانضباط استعرض أمس الإثنين 4 محاور في اللجان القضائية المحلية والقارية والدولية المتعلقة بالأمور المرتبطة بعقود اللاعبين على المستوى الدولي والمحلي وأمام محكمة الكاس.

وفي المحاضرة الثانية، تحدث عن دور الأندية الرياضية ومجالس إداراتها وجمعياتها العمومية والقضايا المحلية ولجنة الانضباط والاستئناف وغرفة فض المنازعات الرياضية، إضافة للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، كما استعرض عدداً من قضايا اللاعبين الأجانب في فيفا أمام غرفة فض المنازعات ولجنة أوضاع اللاعبين.

وفي المحاضرة الثالثة، كشف الحميداني عن بعض الأخطاء وطرق التحكيم في عقود اللاعبين المحترفين وإخلال الأندية بالالتزامات المالية والتعاقد معهم.

وفي الجانب العملي، تحدث عن العديد من القضايا المحلية والدولية وكيفية التعامل معها في التحكيم الرياضي.