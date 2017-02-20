طائرة الأهلي تواجه بطل لبنان بقيادة الخيبري

المنامة – الرياضية | Tuesday, 21 February 2017 - 00:00 am

يخوض فريق الأهلي للكرة الطائرة اليوم الثلاثاء أول لقاءاته في البطولة العربية الـ 35 التي انطلقت أمس في البحرين، حين يواجه فريق تنورين اللبناني ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجانبهما فرق المجمع الجزائري والأهلي البحريني.

ويدخل التونسي منير قاره مدرب الأهلي اللقاء وهو يملك أبرز العناصر في الدوري السعودي بقيادة اسماعيل الخيبري ويوسف أبوعوف وعمر النجراني وأحمد المعبدي وعلي الوادعي، بالإضافة إلى صانعي الألعاب سعد الغزواني وحسين المعيدي والليبرو ماجد الجهني. كما يملك الأهلي 2 من عناصر الخبرة الدولية من خلال اللاعب المحترف الصربي، وكذلك البحريني يوسف خالد الذي تمت الاستعانة بخدماته قبل أيام، فيما يغيب عن تشكيلة الأهلي في البطولة اللاعب أسعد عزوز أحد أبرز لاعبي المنتخب السعودي بسبب إصابته في مفصل القدم.

أما الفريق اللبناني، فيعتبر أحد أبرز الفرق في الدوري اللبناني خلال هذا الموسم، حيث يملك أكبر عدد من لاعبي منتخب لبنان، بجانب المحترف الكوبي الذي لعب للأهلي السعودي قبل موسمين، الذي يعد أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري اللبناني للكرة الطائرة.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولــة أن تقـــام جميع المباريات في صالة اتحاد الطائرة وتثبيت مواعيدها السابقة، حيث تنطلق المباراة الأولى عند الثالثة عصرا، يليها اللقاء الثاني عند الخامسة مساءً واللقاء الثالث عند السابعة مساءً.



البداية مهمة

أكد الكابتن فارس العمري مشرف الطائرة الأهلاوية، أن البداية مهمة لحصد أول انتصار للمنافسة على اللقب، وقال فارس: تحضيرات الأهلي للبطولة كانت على مستوى محلي فقط بسبب ضيق الوقت، وأضاف: خضنا لقاءً ودياً واحداً في البحرين، واصفاً مجموعة الأهلي بالأقوى من بين المجموعات، حيث تضم أبرز فرق البطولة، مشيرا إلى أن البطولة تعتبر شبه خليجية، وإن اللقب لن يخرج عن الخليج في ضوء عدم مشاركة فرق مصر وتونس.



الحكام

يدير منافسات البطولة 13 حكماً مرافقاً منهم 9 حكام دوليون وهم: أمين الطرفي من السعودية، وأحمد العجمي ومهنا الريامي من عمان، وحسين البركي وجلال شعبان من ليبيا، وزهير برغل من الجزائر، وبسام الجميل من لبنان، واسماعيل النجار من فلسطين، وعبدالله فرج من اليمن، ويشارك في إدارة المواجهات أربعة حكام مرشحون لنيل الشارة الدولية وهم: السعودي عبدالعزيز الرميحي، وجاسم أحمد وحسن محمد من قطر، ومحمد كاظم من البحرين.



لقاءات اليوم

تقام اليوم مباراتان أخريان، حيث يلعب الريان القطري مع السلام العماني ضمن المجموعة الرابعة، بينما يخوض الجيش القطري لقاءً سهلاً مع الشعلة اليمني ضمن المجموعة الأولى.