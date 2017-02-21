النجم الأرجنتيني ميسي يصل القاهرة للمشاركة في حملة لمكافحة فيروس سي

القاهرة - د ب أ | Tuesday, 21 February 2017 - 17:55 pm

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء إلى القاهرة في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات للترويج للسياحة العلاجية ضمن حملة "تور آند كيور" لمكافحة مرض التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي".





وحضر ميسي إلى القاهرة رفقة شقيقيه رودريجو وماتياس وبمجرد وصولهم استقلوا طائرة هليكوبتر إلى منطقة الأهرامات لبدء فعاليات الترويج للسياحة العلاجية ضمن حملة تحت شعار "عالم خال من فيروس سي".





وتأجلت زيارة ميسي لمصر مرتين من قبل حيث كان من المفترض أن يصل القاهرة في ديسمبر من العام الماضي ولكن الزيارة تأجلت كما تم تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها يوم الأربعاء الماضي وذلك عقب الخسارة الكبيرة لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر4/ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





ويشمل برنامج الزيارة العديد من الفقرات أهمها المؤتمر الرئيسي للكشف عن إعلان ميسي لدعم علاج مرضى فيروس سي، وسط حضور نخبة من الوزراء ونجوم الكرة والفن.





وقامت الجهات الداعمة لحملة "تور آند كيور" بتعليق اللافتات الإعلانية بكافة المناطق ذات الكثافات المرورية العالية في القاهرة .