الانضباط تبرئ مرزوقي الشباب من الإساءة للنصر

الرياض - الرياضية | Tuesday, 21 February 2017 - 18:12 pm

رفضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء الدعوى المرفوعة من نادي النصر ضد مدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي بدعوى إساءته الإعلامية للنصر لعدم ثبوت الإساءة.





ورفضت اللجنة الدعوى المقامة من مقيم الحكام فايز الكابلي ضد الحكم محمد المرواني بدعوى إساءته له إعلامياً، لعدم ثبوت الإساءة ، كما أوقفت اللجنة أمين عام نادي التعاون علي الشايعي (مباراتين) وغرمته 40000 ريال لمحاولته التهجم على مسؤول مباراة فريقه أمام التعاون في الجولة 18 من دوري جميل.



وأوقفت لجنة الانضباط كذلك نائب رئيس نادي التعاون فيصل أباالخيل (مباراتين) وغرمته 40000 ريال لمحاولته التهجم على مسؤول مباراة فريقه أمام الاتحاد بدوري جميل ، ورفضت اللجنة احتجاج نادي التعاون على حكم مباراة الاتحاد بدوري جميل القاضي بمنح اللاعب محمد أبو سبعان البطاقة الحمراء في اللقاء ، فيما قبلت احتجاج نادي أحد ضد نظامية مشاركة لاعب الفتح ابراهيم النجراني في الدوري الممتاز للشباب واعتبار فريق أحد فائزاً بنتيجة 3-0.