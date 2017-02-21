غياب روني عن مواجهة سانت ايتيين

لندن - رويترز | Tuesday, 21 February 2017 - 19:06 pm

ذكرت وسائل اعلام بريطانية أن وين روني لم يسافر مع تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة مضيفه سانت ايتيين في الدوري الأوروبي غدا الأربعاء رغم أنه تدرب في وقت سابق اليوم الثلاثاء.





ويعاني المهاجم من اصابة عضلية ولم يلعب منذ بداية فبراير شباط الجاري.





والتقطت صور لروني في مجمع كارينجتون التدريبي التابع للنادي صباح اليوم الثلاثاء قبل أن تتوجه بعثة الفريق إلى وسط فرنسا.





وربطت وسائل اعلام بريطانية اللاعب البالغ عمره 31 عاما - الذي أصبح الشهر الماضي هداف يونايتد على مر العصور برصيد 250 هدفا - بالرحيل عن النادي.