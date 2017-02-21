الهلال يعود بنقطة ثمينة من خارج الديار

مسقط - الرياضية | Tuesday, 21 February 2017 - 19:55 pm

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره بيروزي الإيراني مساء اليوم بنتيجة 1/1، في لقاء أقيم على ملعب السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال دوري أبطال آسيا 2017م.



وتقدم الفريق الإيراني أولاً عند الدقيقة 67، فيما استطاع لاعب الهلال كارلوس إدواردو تعديل النتيجة لفريق الهلال عند الدقيقة 82، واستمرت النتيجة على ماهي عليه حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة 1/1.



يشار إلا أن المباراة الثانية في المجموعة انتهت بفوز الريان القطري على نظيره الوحدة الإماراتي بنتيجة 2/1.

وجاء تريب المجموعة بعد انتهاء مبارياتهاعلى النحو التالي:

1_الريان القطري 3 نقاط

2_الهلال السعودي 1 نقطة

3_بيروزي الإيراني 1 نقطة

4_ الوحدة الإماراتي 0