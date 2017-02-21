العين يتعثر بالتعادل في بداية أبطال اسيا

العين - رويترز | Tuesday, 21 February 2017 - 20:13 pm

تعثر العين الإماراتي في مستهل محاولة جديدة للتتويج بلقب دوري أبطال اسيا لكرة القدم بعد خسارته لنهائي النسخة الماضية وذلك بتعادله على أرضه 1-1 مع زوب آهان الإيراني في أولى جولات المجموعة الثالثة اليوم الثلاثاء.



واستغل الفريق الضيف أخطاء دفاع العين ليفتتح التسجيل عبر جيري بنجتسون لاعب هندوراس عند الدقيقة 57، وضغط وصيف البطل كثيراً حتى نجح المدافع اسماعيل أحمد في إدراك التعادل من ضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل 14 دقيقة على النهاية.



ونال الفريقان أول نقطة في المجموعة في انتظار نتيجة مواجهة الأهلي السعودي وبونيودكور الأوزبكي في وقت لاحق اليوم. وخسر العين بطل 2003 نهائي النسخة الماضية أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.