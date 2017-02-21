الريان يعود بقوة إلى دوري الأبطال ويهزم الوحدة

الدوحة - رويترز | Tuesday, 21 February 2017 - 20:27 pm

‬‬احتفى الريان القطري بعودته لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد غياب ثلاث سنوات بالفوز 2-1 على ضيفه الوحدة الإماراتي ليتصدر المجموعة الرابعة اليوم الثلاثاء.



وحقق الريان بطل دوري نجوم قطر الموسم الماضي أول ثلاث نقاط لينفرد بالصدارة بعد تعادل الهلال السعودي 1-1 مع بيروزي الإيراني في وقت سابق اليوم.



ووضع جونزالو فييرا فريق الريان في المقدمة من ضربة رأس أمام المرمى مستغلاً ارتباك دفاع الوحدة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 13.



لكن تشان وو ريم تعادل للوحدة من متابعة لركلة ركنية في الدقيقة 36.



وتحقق الانتصار بفضل هدف فيكتور كاسيريس من ضربة رأس بعد ركلة ثابتة بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.