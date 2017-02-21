فهد المولد: سنقاتل من أجل جماهير الاتحاد

الرياض - الرياضية | Tuesday, 21 February 2017 - 20:43 pm

أكد نجم نادي الاتحاد فهد المولد أن خسارة 3 نقاط ليست نهاية المطاف في مشوار الفريق لتحقيق بطولة دوري جميل خلال الموسم الحالي، مشدداً على أن اللاعبين سيقاتلون في المباريات المقبلة المتبقية.



وجاء ذلك عبر تغريده بثها في حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي" توتير"، "خسارة 3 نقاط ليست نهاية المطاف، سنقاتل على ما تبقى بكل ما نستطيع ، وبإذن الله لنا موعد قريب مع الفرح، ما هزك اللي صار يا صنع الرجال".



يشار إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض يوم أمس الإثنين إعادة نقاط الاتحاد الثلاث.