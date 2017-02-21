مدرب الفيصلي الجديد يؤكد على أهمية المرحلة

حرمة - الرياضية | Tuesday, 21 February 2017 - 21:13 pm

وصل مدير الجهاز الفني لفريق الفيصلي الأول لكرة القدم الايطالي جيوفاني سيلناس ومدرب اللياقة الايطالي ماميلي اليسيو، ظهر اليوم الثلاثاء.



وعلى الصعيد الميداني، واصل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم تدريباته حيث بدأ المران بإجتماع لفهد المدلج رئيس مجلس الإدارة وبحضور الإيطالي جيوفاني سيلناس، رحب من خلاله بالجهاز الفني، وشدد على أهمية المرحلة المقبلة للفريق مطالباً بمضاعفة الجهد من قبل اللاعبين ثم عقد جيوفاني سيلناس اجتماعاً مع اللاعبين أكد فيه على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل والجهد.