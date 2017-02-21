النصراويون يحتفلون بعوض خميس

الرياض - الرياضية | Tuesday, 21 February 2017 - 21:26 pm

شهدت تدريبات الفريق الأول بنادي النصر مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة لاعب خط الوسط الدولي عوض خميس، بعد أن تم إبعاده عن تدريبات الفريق الجماعية، بعد أن وقع عقداً احترافياً مع نادي الهلال قبل ما يقارب الأسبوعين، قبل أن يعلن نادي النصر في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين عن تمديد عقد اللاعب لمدة ثلاث سنوات.



واحتفل لاعبو الفريق الأصفر في تدريبات اليوم بزميلهم عوض خميس بعد تمديد عقده مع النصر، وعودته للتدريبات الجماعية الذي شهدت تواجد رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي.