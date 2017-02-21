الأهلي يستهل مشواره الآسيوي بثنائية في مرمى الأوزبك

جدة - الرياضية | Tuesday, 21 February 2017 - 21:53 pm

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء الفوز في أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2017م، في اللقاء الذي استضاف فيه فريق بونيودكور الأوزبكي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة.



وتقدم الأهلي عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة عند الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مقابل لاشيء، وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب سلمان المؤشر من تعزيز النتيجة لصالح فريقه بعد تسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 58، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدفين دون رد حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الأهلي 2/0.



يشار إلى أن مباراة العين الإماراتي وذوبهان الإيراني في المجموعة ذاتها انتهت في وقت سابق اليوم بتعادل الفريقين بنتيجة 1/1.



وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية مبارياتها على النحو التالي:

1_الأهلي السعودي 3 نقاط

2_ذوآهن الإيراني 1 نقطة

3_العين الإماراتي 1 نقطة

4_ بونيودكور الأوزبكي 0