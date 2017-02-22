الأجانب فعّالون.. وأنا من يقيّم أداءهم

| Wednesday, 22 February 2017 - 00:00 am

أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أنه راضٍ عن التعادل الإيجابي مع بيروزي الإيراني في أولى جولات دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن المباراة كانت قوية واتسمت بالسرعة والندية من قبل الفريقين.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "تقاسمنا السيطرة على المباراة مع فريق بيروزي، البداية لم تكن لنا ولكن تحسن مستوى اللاعبين بعد الهدف، وعادوا إلى أجواء المباراة، أشكر الجماهير الهلالية التي حضرت وساندت وكانت تنتظر نقاط اللقاء".

وأضاف: "لعبنا أمام فريق قوي، وبحثنا عن الفوز وحصد النقاط، ولكننا لم نوفق، والأهم أننا لم نخسر، هنالك مباريات أخرى سنحاول كسبها من أجل خطف بطاقة التأهل".

وعن مستوى اللاعبين الأجانب أوضح: "أنا من يقيّم عطاء اللاعبين الأجانب، وواثق من إمكانياتهم، لقد كانوا فعّالين في المباراة، ونواف العابد لم يكن في فورمته، لذلك لم يقدم مستوياته المعهودة، يحتاج أن نصبر عليه قليلاً لكي يعود كما كان".

وأبدى دياز سعادته بما قدمه الفريق، وقال: "لا أحب أن نتكلم عن الأخطاء التي حصلت، عبدالملك الخيبري يمتلك بنية جسمانية قوية تساعد في افتكاك الكرة، وعبدالله عطيف لديه مهارات فنية تساعد الفريق في صنع الفرص، ولكن أنا من أحدد من يلعب بناء على معطيات كل مباراة".

وعن الإرهاق الذي ربما يحصل للاعبين بسبب المشاركة في عدة بطولات، اعترف بأن اللاعبين يتعرضون للضغوط بسبب كثرة المشاركات، ولكن لدينا مجموعة قوية، وهناك تدوير سيحصل بينهم.