السيريلانكي ظلم الهلال بإلغاء هدف العابد

| Wednesday, 22 February 2017 - 00:00 am

الرياض ـ الرياضية



استغرب سعد الكثيري المحلل التحكيمي لـ"الرياضية"، تكليف الحكم السيريلانكي بيريرا لقيادة أهم وأقوى مواجهات دوري أبطال آسيا في (الغرب)، والتي جمعت الهلال السعودي وبيروزي الإيراني، مشيراً إلى أن الحكم يجب أن يُبعد نهائياً عن قيادة مباريات دوري الأبطال لضعف إمكانياته وشخصيته المهزوزة بجانب مساعديه.

وقال الكثيري: "الحكم المساعد ارتكب 15 خطأ في شوط المباراة الثاني ضد الهلال، أبرزها إلغاء هدف صحيح 100% لصالح اللاعب نواف العابد، أما حكم المباراة فقد تغاضى عن منح اللاعب رقم (26) من بيروزي الإيراني بطاقة صفراء ثانية في منتصف الشوط الثاني وبالتالي إبعاده من المباراة، مشدداً على أن هذا الطاقم ضعيف الإمكانيات ويستغرب تكليفه".



23 إنذار لاعب رقم (26) من بيروزي صحيح للاعتراض.



26 خطأ صحيح على مدافع فريق بيروزي رقم (26) قام بقطع الهجمة بلعب الكرة بيده متعمداً لمنع هجمة واعدة.. والواجب منح بطاقة صفراء ثانية واستبعاده من المباراة.



46 سلوك غير رياضي من لاعب بيروزي الإيراني رقم (77) ضد عبدالملك الخيبري والواجب إنذاره.



47 هدف صحيح للهلال ضد اللاعب نواف العابد تم إلغاؤه من المساعد الأول، والقرار خاطئ والهدف صحيح 100 % ولا يوجد أي حالة تسلل.

57 تسلل على مهاجم بيروزي الإيراني والقرار صحيح من المساعد الثاني.

59 خطأ لصالح لاعب الهلال ميليسي، القرار صحيح والواجب إنذار اللاعب الإيراني رقم 7 للتهور.



62 المساعد الأول للمرة الثالثة يعطي قراراً خاطئاً ضد الهلال والحكم الأول يصحح أخطاءه.



67 تسلل على مهاجم الهلال عمر خربين والقرار غير صحيح من المساعد الأول.



93 خطأ لصالح مهاجم الهلال إدواردو على المدافع الإيراني رقم 14 والقرار صحيح والواجب منحه بطاقة صفراء لمنعه هجمة واعدة.



سلبياته

ـ ضعيف الشخصية.

ـ عدم تطبيقه للكثير من العقوبات الإدارية ضد فريق بيروزي الإيراني.

ـ بطيء الحركة

ـ لياقته ضعيفة.

ـ تأثر من الضغط المتواصل من دكة احتياط الفريق الإيراني.

ـ كثرة الاعتراضات من الإيرانيين لم يتخذ حيالها أي قرار.



إيجابياته

ـ لا توجد إيجابيات، ولم يسمح الحكم للمحللين بذكر حالة إيجابية له، على الرغم من أنه اجتهد حسب إمكانياته.



ملاحظات

ـ المساعد الأول ارتكب أكثر من 15 خطأ على الهلال في شوط المباراة الثاني أبرزها إلغاء الهدف الصحيح لنواف العابد.



درجاته

ـ الحكم بيريرا 7.7 من 10

ـ الحكم المساعد الأول 6.3 من 10

ـ الحكم المساعد الثاني 8.00 من 10