سليماني: افتقدنا الجماهير النارية

| Wednesday, 22 February 2017 - 00:00 am

وصف محسن سليماني لاعب فريق بيروزي الإيراني نقطة التعادل التي خرج بها فريقه أمام الهلال بالمهمة والمحفزة لهم، مبيناً أن الهلال يمتلك الخبرة الكافية التي تساعده في تجاوز أي ظرف خلال هذه البطولة.

وقال: "قدمنا كل ما لدينا في أرضية الملعب، كنا قريبين من الانتصار لكن لم نوفق بسبب عدم التركيز، لاعبو الهلال كانوا جيدين ونجحوا في التعامل مع مجريات المباراة وتسجيل هدف التعادل".

وشدد محسن سليماني على أن اللقاء لو أقيم في ملعب أزادي في طهران كانوا سينجحون في تحقيق الانتصار بنتيجة ساحقة، بسبب تواجد الجماهير النارية.