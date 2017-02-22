الخولي: العقوبة ستطال النادي واللاعب

الدمام ـ خالد الشايع | Wednesday, 22 February 2017 - 00:00 am

أوضح عمر الخولي المحامي المختص في الشؤون الرياضية أن العقوبة ستطال اللاعب عوض خميس ونادي النصر طالما أن رئيس النصر ظهر في تصريحات فضائية، وأبدى علمه بتوقيع اللاعب مع نادي الهلال، حتى ولو كان العقد يبدأ بعد أشهر، مشدداً على أن هناك فرقاً بين تنفيذ العقد وسريانه.

وقال لـ"الرياضية": "طالما اللاعب وقع عقدين مع ناديين في وقت واحد، فهذا يعرضه للعقوبة، التي تصل للإيقاف والغرامة المالية، فما قام به اللاعب خطأ كبير".

وأضاف: "إذا كان الهلال وثّق عقده مع عوض خميس، وثبت أن النصر يعلم عن توقيع اللاعب وهذا ما يظهر من خلال تصريحات رئيس النصر، فالنادي أيضاً سيكون عرضة للعقوبة، وستحدد لائحة الاحتراف نوعية العقوبة، فهناك فرق بين سريان العقد، وبين تنفيذه، فالعقد مُلزم لحظة التوقيع عليه، ولكن سريانه يكون مع انتهاء عقده الحالي".