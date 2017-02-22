الإيقاف من 4 إلى 6 أشهر

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 22 February 2017 - 00:00 am

أكد التونسي محمد الركباني المختص في القضايا القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن نادي النصر لن يكون عرضة لأي عقوبة من عقوبات لائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تنص على معاقبة النادي لتوقيعه مع لاعب محترف سارٍ عقده مع نادٍ آخر.

وقال لــ"الرياضية": النصر لن يتعرض للعقوبة لسببين، أولهما أن اللاعب لم يسجل في كشوفات نادي الهلال كلاعب محترف؛ لأن فترة التسجيل انتهت ولا يحق له ذلك إلا في الفترة الصيفية المقبلة وبالتالي الطرف الوحيد الذي سيكون عرضة للعقوبات في هذا الملف هو اللاعب عوض خميس بالإيقاف من 4 إلى 6 أشهر بالإضافة إلى نادي الهلال الذي يمكن أن يطالبه بالتعويض.. والسبب الثاني: أن اللاعب يحق له التوقيع لأي نادٍ؛ لأنه دخل فترة الستة أشهر.

وأوضح الركباني أن مثل هذا الملف ليس غريباً وحدث لأكثر من لاعب في الدوريات العربية والعالمية، لكن قضية اللاعب عوض خميس تنطبق عليها لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم الداخلية؛ لأنه لاعب محلي أما إذا كان لاعباً أجنبياً فتنطبق عليه لوائح (فيفا).. ولائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي بالمادة 15 فقرة 7 تنص على أن يمنع اللاعب المحترف أو الوسيط أن يبرم عقدين مع ناديين في الوقت نفسه؛ يكون عرضة للإيقاف من 4 إلى 6 أشهر كحد أقصى وهذه اللائحة مشابهة للوائح الاتحاد الدولي.

واختتم الركباني حديثه قائلاً: "الهلال يحق له شكوى اللاعب ومطالبته بتعويض ربما يصل إلى كامل عقد اللاعب ولكن بشرط أن يكون العقد موثقاً في لجنة الاحتراف".