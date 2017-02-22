بالوتيلي مطالب بتغيير سلوكه إذا ما أراد العودة إلى المنتخب الإيطالي

ميلانو - أ ف ب | Wednesday, 22 February 2017 - 19:15 pm

رأى مدرب إيطاليا جانبييرو فنتورا بأن المهاجم المثير للجدل ماريو بالوتيلي لم يظهر أي بوادر حقيقية تعكس رغبته بالعودة إلى منتخب بلاده لكرة القدم، وذلك على خلفية طرده ثلاث مرات حتى الآن منذ انطلاق الدوري الفرنسي حيث يدافع عن ألوان نيس.

ويغيب المهاجم (26 عاما) عن المنتخب منذ إقصاء الأخير من الدور الأول لمونديال البرازيل 2014، حينما وجهت للاعب الغاني الأصل انتقادات تتهمه بعدم التزامه بما يكفي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه.

كما زادت الأمور تعقيداً بالنسبة لبالوتيلي، بعد التجربة الفاشلة التي خاضها مع ليفربول الإنجليزي والتي أدت إلى إعارته لفريقه السابق ميلان، من دون أن يتمكن من استعادة مستواه المعهود.

إلا أن بالوتيلي عاد بشكل أقوى هذا الموسم مع فريقه الجديد نيس، ما دفع فنتورا إلى التمليح لإمكانية استدعائه مجددا من أجل مساعدة المنتخب في مشوار التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

لكن فنتورا خرج الأربعاء بموقف مغاير بعدما رأى بأن مهاجم إنتر ميلان ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق لم يتغير كثيرا، وذلك إثر حصول الأخير على بطاقة حمراء ثالثة هذا الموسم في مباراة فريقه مع لوريان (1-صفر) خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال فنتورا الذي استلم مهمة الإشراف على المنتخب خلفا لانتونيو كونتي بعد نهائيات كأس اوروبا الصيف الماضي، "يجب أن نلتقي وجها لوجه، لكن حتى حينها لا يمكن القول باني رأيت إشارات إيجابية، ليس هناك أي جدل بشأن موهبته".

وتابع "الوقائع تشير إلى أن على بالوتيلي إجراء تغييرات، سيكون من المؤسف أن لا يكون معنا، سنرى ما سيحصل".

ومن جهة أخرى، المح فنتورا إلى أن مسيرة المهاجم الآخر غراتسيانو بيلي، الذي ترك ساوثمبتون الإنجليزي إلى الدوري الصيني حيث يدافع عن ألوان تشاندونغ ليونينغ، مع المنتخب انتهت على الأرجح.

ولعب بيلي دورا هاما الصيف الماضي في وصول إيطاليا إلى الدور ربع النهائي من كأس اوروبا 2016، إذ سجل أمام بلجيكا وإسبانيا حاملة اللقب قبل أن يهدر ركلته الترجيحية ضد المانيا التي انهت مشوار رجال كونتي في البطولة القارية.

واستبعد بيلي (31 عاما) عن التشكيلة بسبب رفضه مصافحة فنتورا احتجاجا على استبداله أمام إسبانيا (1-1) في أكتوبر الماضي حين التقى المنتخبان في تصفيات مونديال روسيا 2018.

ويبدو أن فنتورا اخرج المهاجم السابق لفيينورد الهولندي من حساباته إذ قال: "حصل بيلي على فرصه، الباب مفتوح أمام الجميع لكننا الآن في طور عملية التجديد".

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بفارق الأهداف خلف إسبانيا المتصدرة ولكل منهما 10 نقاط من أصل 12 ممكنة.

وتقام الجولة الخامسة في 24 مارس المقبل حيث تلعب إيطاليا مع البانيا في باليرمو.