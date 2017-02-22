في الشباب.. عطيف والأسطا والحشان يواصلون التأهيل

الرياض - الرياضية | Wednesday, 22 February 2017 - 19:29 pm

واصل ثلاثي الشباب المصاب، أحمد عطيف، عبد الله الأسطا، سيف الحشان، البرامج التأهيلية المعدة لهم مسبقاً في عيادة النادي اليوم الأربعاء.



على الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته عصر اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان، بقيادة المدير الفني سامي الجابر.



وطبق الجابر عدد من الجمل الفنية في تدريبات اليوم، ألحقها بتقسيمة تكتيكية، ليختتم المدرب الشبابي حصته التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.