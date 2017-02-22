مدرب الريان: لا نفكر في مواجهة الهلال

الدوحة - د ب أ | Wednesday, 22 February 2017 - 20:39 pm

أكد الدنماركي مايكل لاودروب المدير الفني لفريق الريان، إن تركيز فريقه الآن ينصب على مباراته المرتقبة بعد غدً الجمعة أمام الغرافة في دوري نجوم قطر لكرة القدم، وأن الفريق لا يفكر حالياً في مباراته التالية أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا.



وأوضح لاودروب أن مباراة فريقه أمام الغرافة بالمرحلة الثانية والعشرين من دوري نجوم قطر ستكون قوية وأن فريقه يخوض مباريات متتالية نتيجة المشاركة في دوري أبطال آسيا ودوري نجوم قطر.



وقال لاودروب في المؤتمر الصحفي اليوم: "مباراتنا الماضية أمام الوحدة الإماراتي في البطولة الأسيوية كانت صعبة وقوية، لهذا سأجري بعض التغييرات على التشكيلة، خاصة أنه تنتظرنا مواجهة قوية أخرى أمام الهلال وعلينا أن نريح بعض اللاعبين، أثق في اللاعبين الذين سيشاركون في المواجهة أمام الغرافة، ذلك الفريق الجيد المترابط والذي فاز علينا في الدور الأول من المسابقة، ولهذا علينا أن نحقق الفوز في مباراة الدور الثاني".



وأشار لاودروب إلى أن الفوز يمنح الثقة للاعبين وأن هناك تكيف على المشاركة في بطولتين في نفس الوقت.



وأوضح أنه سيلعب أمام الغرافة بتشكيلة قوية، وأن الريان أصبح قادراً على صنع الكثير من الفرص في المباريات التي يخوضها.