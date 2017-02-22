مدرب الاتفاق للاعبين: مهمتي لن تكون سهلة إلا بتعاونكم

الدمام - الرياضية | Wednesday, 22 February 2017 - 20:48 pm

أكد الهولندي إلكو شاتوري مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، على ثقته في أعادة الفريق لطريق الانتصارات، مبدياً ارتياحه للتجاوب الذي وجده من اللاعبين منذ لحظة توليه المهمة، كاشفاً إلى أنه عمل طوال الأسبوع على محوري الجوانب الفنية والنفسية.



وقال إلكو: "قلت للاعبين مهمتي لن تكون سهلة إلا بتعاونكم، دعونا نعمل كأسرة واحدة، وأنا واثق أننا جميعاً سنحقق تطلعاتنا بتصحيح مسار الفريق".

وأكد إلكوا على أن الأجواء في الفريق تدفع نحو العمل بقوة وتحمل المسؤلية، إذ تتكامل عناصر النجاح إدارياً وعناصرياً، موضحاً أن صعوبة المهمة تكمن فقط في العمل في وقت حرج".



وأضاف: "سبق لي في الدور الأول من الدوري خوض مهمة مماثلة، وكان المنعطف صعباً، وقد نجحنا في تجاوزه بعد الفوز على التعاون بنتيجة وأداء رائعين، ونحن نعمل على تكرار الأمر، ونتمنى أن ننجح".



وعلى الصعيد الميداني، فرض إلكو اليوم الأربعاء على لاعبيه تدريبات لياقية ترفيهية حملت طابع التحدي بينهم، سعياً منه في رفع الروح المعنوية لديهم قبل مواجهة الفتح يوم الجمعة ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.