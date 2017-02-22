العنزي يغيب.. وعبدالغني وعوض خميس في مقدمة المغادرين للدمام

الرياض - الرياضية | Wednesday, 22 February 2017 - 21:09 pm

ضم الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر، كل من قائد الفريق حسين عبدالغني وعوض خميس، للقائمة المغادرة للدمام لمواجهة فريق النهضة في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما استبعد حارس مرمى الفريق عبدالله العنزي من القائمة المغادرة.

يشار إلا أن المدرب الفرنسي استبعد اللاعب عوض خميس من تدريبات الفريق بعد توقيعه مع نادي الهلال، وأعاده بعد أن مدد عقده مع ناديه النصر مساء أمس الأول.