كانيدا يوافق على طلب الاتحاد بجدولة مستحقاته

الرياض - الرياضية | Wednesday, 22 February 2017 - 21:53 pm

أكد الإسباني راؤول كانيدا مدرب نادي الاتحاد السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه اتفق مع إدارة نادي الاتحاد برئاسة حاتم باعشن على جدولة مستحقاته.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع المدرب الإسباني برئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن.



ونشر كانيدا عبر حسابه الشخصي بتويتر عدة تغريدات بعد الاتفاق مع إدارة الاتحاد على جدولة مستحقاته، وهو ما رحب به كانيدا مساعدة منه للاتحاد الذي يمر بفترة مالية سيئة.



وقال كانيد : "إنه حان الوقت لمساعدة الاتحاد ورئيسه وأتمنى أن يعيد الاتحاد نفسه للقمة من جديد، وتخفيض مستحقاتي على النادي وجدولتها من جديد".



يشار إلى أن المدرب الإسباني رفع شكوى على نادي الاتحاد، لعدم استلامه حقوقه من النادي الأصفر، إلا أن الإدارة الاتحادية الحالية نجحت في إقناع المدرب الإسباني بتخفيض مستحقاته وجدولتها على أن يسير الاتحاد أموره في الوقت الحالي.



من جهته قدم رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن شكره وتقديره للمدرب كانيدا، مثمناً موقف المدرب مع نادي الاتحاد.