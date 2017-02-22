النصر يأمل بتجاوز النهضة للثأر من الهلال في كأس الملك

| Wednesday, 22 February 2017 - 19:10 pm

تقام يوم غدٍ الخميس مباراة وحيدة تجمع فريق النصر الأول مع نظيره النهضة ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.



ويستضيف نادي النهضة نظيره النصر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 7:55م.



ووصل فريق النهضة إلى دور الـ16، بعد أن تغلب على نادي نجران بنتيجة 1/0 في دور الـ32، فيما تأهل النصر بعد فوزه الكبير على فريق القيصومة بالدور نفسه بنتيجة قوامها 4/0.



ويسعى النصر لتجاوز النهضة لملاقاة نظيره الهلال في الدور المقبل من بطولة كأس الملك.



يشار إلى أن آخر مواجهة جمعت الهلال بالنصر في ذات البطولة كان في عام 2015 في نهائي البطولة التي كسبها الأزرق بركلات الترجيح.





وسيقابل الفائز بهذه المبارة في دور الثمانية فريق الهلال أول المتأهلين لدور الثمانية بعد تغلبه على الوحدة بنتيجة 2/3 في وقت سابق.