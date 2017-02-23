منتخب الجولف يقترب من اللقب الخليجي

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 23 February 2017 - 00:00 am

تصدر المنتخب السعودي للجولف منافسات البطولة الخليجية الـ21 للجولف المقامة حالياً على ملاعب النادي الملكي بالرفاع في مملكة البحرين، بفارق 7 ضربات عن أقرب منافسيه المنتخب البحريني ليقترب وبشكل كبير من تحقيق اللقب الخليجي مع ختام البطولة اليوم .

وأكد علي آل بالحارث مدرب المنتخب السعودي أن اللاعبين قدموا مستوى مميز أمس الأربعاء،امتداد لما قدموه منذ انطلاق البطولة وحتى الآن، لافتاً إلى أن نتائج اليوم "قبل الأخير" حددت وبشكل كبير الفريق الأقرب للقب .

وقال: إن مستوى الأخضر كان تصاعدياً منذ انطلاق البطولة إذ احتل المركز الثاني ثم تقاسم الصدارة مع البحرين والآن انفرد بالمركز الأول وأصبح اللقب قريباً منهم، أتمنى أن نوفق اليوم لتحقيق إنجاز جديد للمملكة في رياضة الجولف.