“فيفا” لا يجبر اللاعب

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 22 February 2017 - 00:00 am

علق خالد أبو راشد المحامي والمستشار القانوني على قضية توقيع اللاعب عوض خميس للنصر أمس الأول وقبله مع الهلال. وقال في حديثه لـ"الرياضية": "لائحة الاحتراف وتحديداً المواد 15 و49 و50 و51 تنص على أن اللاعب إذا وقع مع النادي الجديد وتم توثيقه في لجنة الاحتراف خلال 72 ساعة ثم قام اللاعب بعد ذلك بتوقيع عقد آخر مع نادٍ آخر، فإنه سيطاله الإيقاف لفترة تصل إلى 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال ومعاقبة النادي الذي وقع معه بغرامة 500 ألف والحرمان من تسجيل اللاعبين لمدة فترتين".

وأكد أن البت في القضية لن يكون في لجنة الاحتراف، بل في لجنة فض المنازعات وإذا صدرت قرارات تستأنف في مركز التحكيم الرياضي الذي تعتبر قراراته نهائية، مبيناً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لا يجبر لاعباً أن يلعب مع نادٍ لا يرغب فيه، مستدلاً بقضيتي اللاعبين سعيد المولد وإلتون.