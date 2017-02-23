السعودية والبحرين تتصدران خليجية الجولف

الرفاع ـ الرياضية | Wednesday, 22 February 2017 - 00:00 am

تصدر المنتخبان السعودي والبحريني منافسات البطولة الخليجية الـ21 للجولف، في ثاني أيام البطولة التي تقام منافساتها على ملاعب النادي الملكي بالرفاع في مملكة البحرين.

وتصدر المنتخب البحريني المنافسات في يومها الأول بفارق ضربة واحدة عن المنتخب السعودي الذي حل ثانياً، ثم الإمارات في المركز الثالث وبفارق 13 ضربة عن الأخضر وقطر في المركز الرابع بفارق 33 ضربة، ليعود الأخضر في اليوم الثاني ويتقاسم الصدارة مع البحرين.

وفي منافسات الفردي حل عثمان الملا في المركز الثاني خلف الإماراتي أحمد السكاكي بفارق ضربة واحدة.