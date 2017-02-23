أنهى 27 فارساً سعودياً استعداداتهم للمشاركة في بطولة سيف أمير قطر الدولية التي تنطلق غدا الخميس، وتستمر لمدة يومين.ويشارك الفرسان السعوديون بعدها في بطولة "الشقب الدولية"، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل في