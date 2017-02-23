تعاون رياضي بين السعودية واليونان
الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 22 February 2017 - 00:00 am
التقى الأمير عبدالحكيم بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ظهر أمس الثلاثاء في قصر المؤتمرات بمدينة الرياض جورج فاسيلياذيس نائب وزير الرياضة اليوناني.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وعدداً من المحاور المتعلقة بالاستثمار الرياضي والاستفادة من الخبرة اليونانية في المجال الرياضي الأكاديمي الأولمبي وإمكانية توقيع اتفاقية مشتركة لتطوير بعض الألعاب مثل رياضتي رفع الأثقال وكرة السلة.