لاقوندا بطل رئيسي الـ17 في نجران

نجران ـ الرياضية | Wednesday, 22 February 2017 - 00:00 am

أُقيم بميدان فروسية نجران، السباق الـ 17 للموسم الجاري، على الدعم المقدم من إمارة المنطقة.

وبيّن محمد بن مهدي غشام أمين عام ميدان فروسية نجران المكلف، أن السباق تكون من خمسة أشواط مسافتها 1600 متر، وخصص الشوط الأول للثالثة "إنتاج"، وفاز به الجواد "شبل عمعوم" للمالك منيف محمد آل منيف.

فيما الشوط الثاني مفتوح الدرجات "إنتاج"، وفاز به الجواد "للعز مقدام" للمالك صالح أحمد آل حيدر، فيما خصص الشوط الثالث للجياد المستوردة "مفتوح"، وفاز به الجواد "حربان" للمالك علي هادي آل شرية.

وخصص الشوط الرابع للجياد إنتاج "مفتوح الدرجات"، وفاز به الجواد "غاتر" لإسطبل آل طراح، فيما خصص الشوط الخامس "الرئيس" للأفراس "إنتاج"، وفاز به الفرس "لاقوندا" للمالك منيف محمد آل منيف.