27 فارساً جاهزون لبطولتي قطر والشقب

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 22 February 2017 - 00:00 am

أنهى 27 فارساً سعودياً استعداداتهم للمشاركة في بطولة سيف أمير قطر الدولية التي تنطلق غدا الخميس، وتستمر لمدة يومين.

ويشارك الفرسان السعوديون بعدها في بطولة "الشقب الدولية"، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل في قطر.

ويأتي في مقدمة الفرسان المشاركين في البطولتين، الفارس الأولمبي خالد العيد، والفارس الدولي عبدالله الشربتلي، والفارسان رمزي الدهامي وكمال باحمدان، إضافة إلى الفرسان الشباب خالد المبطي وعبدالرحمن الراجحي ومشاري الحربي ومشعل الحربي وبدر الفرد وعبدالرحمن الهمزاني.