الشورى يطالب بالعنصر النسائي في وظائف هيئة الرياضة

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 22 February 2017 - 00:00 am

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 17، التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس، الهيئة العامة للرياضة بمراعاة المادة (23) من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي، وأكد ضرورة إدراج الهيئة عدداً من العناصر الرئيسية والضرورية في تقاريرها المقبلة لتشتمل على الهيكل الإداري التنظيمي الجديد للهيئة، وجداول أعداد الموظفين والموظفات السعوديات العاملين فيها، وميادين أعمالهم، ونسب السعودة، وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير.



ترتيب المنتخبات

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436ـ1437هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، حيث أفاد الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى أن اللجنة طالبت الهيئة كذلك بإدراج جداول إحصائية في تقاريرها المقبلة توضح مراكز ترتيب المنتخبات السعودية في كافة الألعاب، بما في ذلك رياضة ذوي الإعاقة ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية، ورصد التغيرات الشهرية والدورية في المراكز في فترة التقرير، وعدد الميداليات في كافة الألعاب في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ومقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري.



الألعاب الآسيوية

فيما رأى أحد الأعضاء أن الوصول إلى مراتب متقدمة في الألعاب الأولمبية الآسيوية طموح قد يصعب تحقيقه بعد (5) سنوات، وتساءل عن البرامج التي ستتخذها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية لتحقيق هذا الهدف.