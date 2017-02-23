اليوم.. ختام دورات محكمي المنازعات الرياضية

الدمام ـ الرياضة | Wednesday, 22 February 2017 - 00:00 am

تختتم اليوم الأربعاء الدورتان الخامسة والسادسة لإعداد محكم منازعات رياضية، اللتان ينظمهما مركز التحكيم الرياضي السعودي في مدينة الدمام بجلسة للدكتور خالد بانصر رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة لكلمة للمحامي محمد الضبعان رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي.

وشهدت جلسات اليوم الرابع من الدورتين أمس الثلاثاء، محاضرتين، لعبدالعزيز المسعد أمين عام اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وأحمد أبوعمارة مدير الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية العربية السعودية.