ملعب الخليج يجهز الفتح للاتفاق

سيهات - الرياضية | Thursday, 23 February 2017 - 18:39 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تدريباته استعداداً لمواجهة فريق الاتفاق ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام يوم غدٍ الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.



وأجرى الفريق الفتحاوي حصته التدريبية الأخيرة على ملعب نادي الخليج بسيهات، حيث بدأ الفريق تدريباته بتمارين الإحماء الاعتيادية، فيما اكتفى فتحي الجبال المدير الفني للفريق بوضع اللمسات الفنية الأخيرة للطريقة المتوقع أن ينتهجها في لقاء الغد.



واختتم الفريق تدريباته بمناورة أجريت على منتصف الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة حسن الجبر عضو مجلس إدراة النادي.