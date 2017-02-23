وكيل أعمال عوض خميس: القانون سيطبق على المخطئ

الرياض - الرياضية | Thursday, 23 February 2017 - 18:29 pm

وضح غرم العمري وكيل أعمال اللاعب عوض خميس عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، عن ما قد يحدث في قضية اللاعب عوض خميس الذي مدد عقده مع ناديه النصر بعد أن وقع عقداً احترافياً مع نادي الهلال، وأكد بأنه من غير القانوني أن يتحدث أي طرف من الأطراف في القضية ما دامت القضية منظورة، وأن الأيام القادمة ستبين كل الملفات.



وعلق العمري عن القضية قائلاً: "القضية بكل بساطة لاعب دخل الفترة الحرة ووقع عقد لنادي الهلال بكامل الشروط التي طلبها، ومن ثم تراجع وقرر أن يلغي عقده ويعود لناديه السابق النصر وجدد عقده معه".



وأضاف: "القضية مقتصرة على أربعة أطراف، عوض خميس والوسيط وهو أنا والناديين الهلال والنصر، ومن خالف النظام سيعاقب في القضية، ولا يحق لنا أبداً أن نتحدث الآن في القضية مادامت تحت الدراسة".