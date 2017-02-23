الخلاف بين بونوتشي واليجري يهدد استقرار يوفنتوس

روما - رويترز | Thursday, 23 February 2017 - 19:08 pm

ربما يلقي الخلاف الدائر بين ماسيمليانو اليجري مدرب يوفنتوس ومدافعه ليوناردو بونوتشي بظلاله على أسبوع ممتاز للفريق مع استئناف مبارياته بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على بورتو البرتغالي في دوري الأبطال أمس الأربعاء.





وفي كثير من الأحيان يبدو أنه لا يمكن لشيء أن يوقف يوفنتوس متصدر الدوري بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه بعد فوزه في أخر ست مباريات، كم أنه يسير بثبات نحو لقبه السادس على التوالي قبل لقائه خارج ملعبه مع إمبولي صاحب المركز 17 بعد غدٍ السبت.





ومع ذلك يبدو أن الخلاف بين اليجري وبونوتشي يهدد استقرار حامل اللقب بعد المشادة التي وقعت بين المدافع ومدربه على خط التماس اعتراضا على توجيه من اليجري لم يعجب بونوتشي خلال الفوز 4-1 على باليرمو يوم الجمعة الماضي.





واستبعد المدرب مدافعه من التشكيلة التي واجهت بورتو عقب مشاهدة الجميع للمشادة ومن بينهم المسؤلين في النادي.





وقال بيبي ماروتا مدير الكرة في يوفنتوس للصحفيين قبل مواجهة بورتو: "بونوتشي لاعب محترف ويجب أن يتصرف وفقا للقواعد، الإجراء التأديبي لن يؤثر على قدراته الفنية فهذا قرار تم اتخاذه لصالح الجميع. في كرة القدم الجماعة مقدمة على الفرد ونحن نشعر بخيبة أمل بشأنه".





وبدى أمس أن اليجري يهون من الخلاف عندما قال لشبكة ميدياست: "على مدار الموسم دائما ما تكون هناك بعض اللحظات من التوتر لكن نحن قادرون على تجاوزها".





وفي سؤاله عن إمكانية عودة المدافع للتشكيلة أمام إمبولي قال اليجري بشكل مقتضب إن لديه خمسة مدافعين جاهزين ما يوحي بأن عقوبة بونوتشي مستمرة.





وبدأ ماركو بياتسا في الاندماج مع زملائه بعدما أحرز هدفا في شباك بورتو وأثبت أخيرا قدراته الواعدة بعد بداية مهتزة في إيطاليا.





وقال اليجري: "بالفعل رأيت من يوم السبت أنه تغير وأدرك أن بعض الأمور لن تكون كافية في كرة القدم الإيطالية، تغير نهجه وهو بالفعل يملك القدرات الخططية والسرعة والموهبة لكنه مازال شاباً ونحن بحاجة للصبر مع اللاعبين الشبان".





ويبدو أن تألق بياتسا يعطي الأمل ليوفنتوس في الحفاظ على أدائه القوي رغم أن استمرار الخلاف مع بونوتشي يمكن أن يزعزع استقرار الفريق.