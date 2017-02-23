الهلال يواصل صدارة كأس فيصل بثلاثية في مرمى الخليج

الرياض - الرياضية | Thursday, 23 February 2017 - 19:02 pm

واصل الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الهلال صدارته لترتيب فرق دوري كأس الأمير فيصل بن فهد تحت 21 عاماً، عقب فوزه اليوم الخميس على ضيفه الخليج 3-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين على الملعب الرئيس بنادي الهلال في افتتاحية لقاءات الجولة السادسة عشر من البطولة، وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في قمة الترتيب، فيما تجمد رصيد الخليج عند 12 نقطة بالمركز الحادي عشر.



وفي ذات الجولة كسب الاتحاد ضيفه النصر بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على ملعب نادي الاتحاد بجدة، وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة بالمركز السادس، فيما تراجع النصر للمركز الثالث برصيده السابق29 نقطة.



كما كسب القادسية ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، وبهذه النتيجة تقدم القادسية للمركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 32 نقطة، مستغلاً خسارة النصر من أمام الاتحاد، فيما تجمد رصيد التعاون على نقاطة السابقة 9 بالمركز الأخير.



فيما فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مواجهة الشباب وضيفه الفتح، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الشباب بالرياض، وبهذه النتيجة احتل الشباب المركز الرابع برصيد 28 نقطة، فيما تقدم الفتح للمركز السابع برصيد 20 نقطة.