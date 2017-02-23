الريان القطري يصل عصر الإثنين لمواجهة الهلال

الرياض - الرياضية | Thursday, 23 February 2017 - 21:05 pm

يصل فريق الريان القطري عند الساعة الـ٣:٣٠م من عصر يوم الإثنين المقبل، وذلك لملاقاة الفريق الأول لكرة القدم مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث سيعقد مدربا الفريقين ولاعب من كل فريق منهما مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة الخامسة والربع من عصر يوم الإثنين، على أن يعقبه الاجتماع الفني للمباراة.



من جهة أخرى، أقام اللاعب سالم الدوسري قبيل مران الفريق الهلالي مساء اليوم الخميس احتفالاً مبسطًا، بمناسبة تجديد عقده لمدة عامين.

هذا وقدّم مدير إدارة كرة القدم بالنادي فهد المفرج شكره وتقديره لسالم الدوسري على هذه المبادرة، متمنيًا التوفيق له ولبقية زملائه، بتحقيق ما يسعد جماهير الهلال.





وعلى الصعيد الميداني استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته؛ بعد أن تمتّع اللاعبون براحة يوم أمس الأربعاء، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء بيروزي الإيراني مرانًا استرجاعيًا، في الوقت نفسه أدى بقية اللاعبين تدريبًا تركز على الجانبين البدني والفني، إذ عمل الأرجنتيني رامون دياز الجهاز الفني في بداية المران على تطبيق تدريبات بدنية متنوّعة، طبق بعدها تدريبات قفز الحواجز والمراوغة، ومن ثم التسديد على المرمى، اختتمها مدير الجهاز الفني بمناورة على جزء من مساحة الملعب.



من جانب آخر، أدى اللاعب سالم الدوسري مرانًا لياقيًا بالجري على سرعات ومسافات مختلفة، حيث من المنتظر أن يلتحق الدوسري بتدريبات الفريق الجماعية خلال اليومين المقبلين.