واين روني يؤكد بقاءه في صفوف مانشستر يونايتد

| Thursday, 23 February 2017 - 21:16 pm

أكد قائد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي واين روني الخميس بقاءه في صفوف ناديه، بعد تقارير صحافية لاسيما هذا الأسبوع رجحت بقوة إمكان انتقاله إلى أحد أندية الدوري الصيني الممتاز.



وأصدر روني (31 عاماً) بياناً جاء فيه: "على رغم الاهتمام الذي اظهرته أندية أخرى وأنا ممتن لذلك، أريد أن أضع حداً لكل التكهنات التي صدرت مؤخراً، بأنني باقي في صفوف مانشستر يونايتد".

مضيفا: "آمل في أن أساهم بشكل كبير في مساعدة الفريق في كفاحه على أربع جبهات، يعيش النادي لحظات مثيرة وأريد الاستمرار بأن أكون جزءاً منه".

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ملخص المادة :

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الادارة

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