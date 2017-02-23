مدرب الخليج: البقاء في جميل هدفنا

سيهات - الرياضية | Thursday, 23 February 2017 - 21:38 pm

شدد التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم، بأن رغبة فريقه هي الفوز على مضيفه الفيصلي، وبلوغ أبعد مرحلة ممكنة في كأس خادم الحرمين الشريفين، واصفاً مواجهة الفيصلي بالجديدة على الرغم من أن الخليج والفيصلي تقابلا في الموسم الحالي بدوري جميل مرتين، ويأتي ذلك بسبب التغييرات التي جرت على الفريقين بعد الفترة الشتوية.



جاء ذلك خلال حديثه عن تحضيرات الخليج لمواجهة الفيصلي يوم السبت بالمجمعة ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين حيث قال: "نخوض بطولة كأس الملك بكل جدية على الرغم من أنه من أولوياتنا هو البقاء في دوري جميل".



وأضاف: "بالنسبة لنا سنخوض كل مباراة بهدف الفوز، لاسيما وأن فريقنا يحتاج إلى فوز يكسر حاجز السلسلة الماضية، التي كانت ما بين تعادل أو خسارة في دوري جميل، وبالتأكيد سيكون له أثر إيجابي على الفريق في المرحلة المقبلة".



وكشف قادري بأن فريقه لازال يعاني من عدم اكتمال صفوفه، حيث سيفتقد في هذه المباراة لخدمات علي لاجامي وعلاء حجّي بداعي الإصابة.