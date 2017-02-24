النصر يجتاز عقبة المارد ويتأهل للهلال

تغطية - وليد الصيعري و حماد الدوسري | Friday, 24 February 2017 - 00:00 am

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لملاقاة نده وغريمه الهلال في دور الـ 8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تغلب على مضيفه النهضة بهدفين دون مقابل أمس سجلهما نايف هزازي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ظهرت الرغبة النصراوية مبكرا عندما سيطر على منتصف الملعب بقيادة الرباعي عبدالرحمن الدوسري وايالا وإبراهيم غالب ويحيى الشهري، لكن إيصال الكرة للمهاجمين توماسوف ومحمد السهلاوي لم يكن بالشكل المطلوب.

وكانت أخطر فرص المباراة عند الدقيقة 38 عندما وجد عبدالله مادو كرة مرتدة أمام المرمى وداخل خط الستة لعبها في يد حارس مرمى النهضة داود آل سعيد، لترتد له ويسددها مرة أخرى ويبعدها مدافع النهضة ماجد العمري .

في المقابل أجاد الفريق النهضاوي الدور الدفاعي من خلال ترابط الخطوط، وظهر التركيز العالي من ظهيري الجنب خالد مغربي وياسر ضامري بالإضافة إلى قلبي الدفاع ماجد العمري وسلطان مسرحي وخلفهم الحارس داود آل سعيد، واعتمد النهضة على الكرات المرتدة مع محاولة استغلال سرعة فهد المالكي ومشاري الجريبي، وكاد ينجح في التسجيل عندما خطف مشاري الجريبي كرة من أمام عمر هوساوي لكنه سددها في الشبك الجانبي للحارس حسين شيعان الذي لم يختبر نهائيا في هذا الشوط.



هدفان لهزازي

تحسن أداء النهضة في الشوط الثاني، خاصة في الجانب الهجومي وتحصل على فرصتين، و أجرى مدرب النصر تغييره الأول بدخول نايف هزازي بدلا من ايالا، واستمر اللعب سجالا بين الفريقين دون خطورة تذكر حتى أعلن الحكم عن نهاية الشوط الثاني باستمرار التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع انطلاق الشوط الإضافي الأول وعند الدقيقة 94 تحديدا سجل نايف هزازي الهدف الأول برأسية من عرضية خالد الغامدي، وبعدها بثلاث دقائق وعند الدقيقة 97 احتسب الحكم فيصل البلوي ركلة جزاء للنصر احتج عليها لاعبو النهضة تقدم لها نايف هزازي ووضعها في الشباك هدفا نصراويا ثانيا، وساءت أمور النهضة بعد أن تعرض نايف العليان للطرد، إثر تدخله العنيف على عمر هوساوي .