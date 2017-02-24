مفاوضاتنا مع الفرج وسالم شائعات

| Friday, 24 February 2017 - 00:00 am

بارك الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر لجماهير النادي الفوز على النهضة بهدفين نظيفين أمس في الدمام، والتأهل إلى دور الـ8 في مسابقة كأس الملك لمواجهة الهلال، وقال:”الأهم في مباريات الكأس هو الفوز وهذا ما تحقق والآن نفكر بالمباراة المقبلة لأننا ننافس على ثلاث بطولات ولهذا كل مباراة نلعبها لها استعداداتها الخاصة”،النهضة قدم مباراة جميلة ونجح لاعبوه في تسيير اللقاء حتى الأشواط الإضافية.

ورفض رئيس النصر التعليق على موضوع تجديد عوض خميس مع النادي، مبينا أن اللاعب لديه محام ومجموعة قانونيين سيتولون قضيته.

وأضاف: أي لاعب يريد النصر والنصر يريده سنسجله والدليل مشاركة عوض خميس في لقاء النهضة”.

وعن دخول النصر في مفاوضات مع سالم الدوسري وسلمان الفرج، شدد الأمير على أن النصر إذا دخل في مفاوضات مع أي لاعب سيتم التوقيع معه، أما إذا كان عكس ذلك فتأكدوا بأنها مجرد إشاعات”.