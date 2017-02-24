إلغاء هدف صحيح للنصر.. وركلة الجزاء “باطلة”

| Friday, 24 February 2017 - 00:00 am

أكد سعد الكثيري المحلل التحكيمي الحصري لـ"الرياضية" أن الحكم فيصل البلوي ارتكب أخطاء لا يرتكبها حكم مبتدئ في المواجهة التي جمعت النهضة بالنصر ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت صفراء بـ(2ـ0).

وقال الكثيري: "تم إلغاء هدف صحيح للنصر، واحتسب ركلة جزاء غير صحيحة، ولم يطرد لاعب النهضة فيصل العلياني بعد دخوله العنيف على عمر هوساوي ولو لم ينبهه الحكم المساعد الثاني ما تعامل مع الحالة.



14 تسلل على مهاجم النهضة والقرار صحيح من المساعد الثاني.



26 خطأ على مدافع النصر خالد الغامدي ضد تركي السفياني.. القرار صحيح والواجب إنذار الغامدي للمهاجمة بتهور.



35 تسلل على مهاجم النهضة بدر الخميس والقرار صحيح من المساعد الثاني.



37 هدف صحيح للنصر تم الغاؤه من قبل حكم المباراة والقرار خاطئ والواجب احتسابه لعدم وجود ارتكاب الخطأ في تسجيل الهدف.

40 تسلل على مهاجم النهضة والقرار صحيح من المساعد الثاني.



46 تسلل على مهاجم النهضة والقرار صحيح من المساعد الأول.



79 تسلل على مهاجم النهضة غير صحيح وقرار خاطئ من المساعد الأول.



88 خطأ على ياسر الغامدي ضد نايف هزازي والقرار غير صحيح من الحكم.



90 خطأ لم يحتسب على نايف هزازي ضد جابر الزايدي واجب احتساب الخطأ وإنذار هزازي للتهور.



90 إنذار جابر الزايدي للاعتراض والقرار صحيح للاعتراض بعد صافرة نهاية شوط المباراة الثاني.



93 هدف النصر الأول صحيح.



94 تسلل على مهاجم النهضة وقرار صحيح من المساعد الأول.



95 ركلة جزاء غير صحيحة محتسبة للنصر على مدافع النهضة لصالح ماتسوف والقرار خاطئ من الحكم، ولو كان هناك احتكاك يكون الخطأ خارج منطقة الجزاء.



106 خطأ على نايف العليان ضد عمر هوساوي القرار صحيح والواجب إخراج البطاقة الحمراء مباشرة للعب العنيف والقرار خاطئ من الحكم بإخراج البطاقة الحمراء، وقام المساعد الثاني يحيى المعتق بتنبيه الحكم بإخراج البطاقة الحمراء مباشرة.



108 خطأ على نايف هزازي ضد حارس النهضة والقرار صحيح والإنذار صحيح للتهور.



سلبياته

ـ الحكم ضعيف فنيا.

ـ لم يطبق العقوبات الإدارية.

ـ ضعيف الشخصية.

ـ ضعيف في السرعات داخل الملعب.



إيجابياته

ـ اجتهد على قدر إمكانياته.



درجاته

ـ الحكم فيصل البلوي يستحق درجة 7.3 من 10 .

ـ الحكم المساعد الأول ناصر مظفر يستحق درجة 8.00 من 10 .

ـ الحكم المساعد الثاني يحيى معتق يستحق درجة 8.2 من 10 .