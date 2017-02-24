كثيرون كانوا يتمنون سقوطي

| Friday, 24 February 2017 - 00:00 am

أوضح نايف هزازي مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم وصاحب هدفي الفوز أمام النهضة أن المباراة لم تكن سهلة على الرغم من أنها كانت أمام فريق يلعب في دوري الدرجة الأولى، مشددا على أن الهدفين اللذين سجلهما سيرفعان من معنوباته.

وقال :”كثيروين كانوا يتمنون سقوط نايف هزازي، ولكني مازلت قادرا على التسجيل، لن نعطي مباراتنا المقبلة في الدور الربع نهائي مع الهلال أهمية أكبر من غيرها، وقال :”الهلال مثل النهضة، سنستعد له بشكل عادي، والأهم هو أن نفوز ونواصل مشوارنا في البطولة”.