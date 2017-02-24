العمري: اللياقة خذلتنا

| Friday, 24 February 2017 - 00:00 am

ذكر ماجد العمري لاعب فريق النهضة الأول لكرة القدم، أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام النصر رغم الفوارق الفنية بين الفريقين والتي تميل لمصلحة الأخير، وقال :”قاتلنا طوال تسعين دقيقة ولكن خسرنا في الأشواط الإضافة بسبب اللياقة.

وأضاف :”تأثرنا في الأوقات الإضافية، لأن اللعب في الدوري السعودي للمحترفين يختلف عن اللعب في دوري الدرجة الأولى، الفروقات كبيرة بين دوري الدرجة الأولى والدوري السعودي للمحترفين من خلال قوة المباريات”.

وامتدح العمري المستوى الذي قدمه حارس مرمى فريقه داوود السعيد واعتبره نجم المباراة الأول.