تشيلسي يتطلع إلى إحباط منافسيه بمواجهة سوانزي سيتي

لندن ــ د ب أ | Friday, 24 February 2017 - 14:21 pm

ربما يرى كثيرون أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد حسم هذا الموسم لصالح تشيلسي المتصدر، لكن الفريق اللندني نفسه لا يزال متمسكا بالحذر ويدرك أن أي كبوة ستنعش أمال منافسيه في دخول إطار الصراع على الصدارة من جديد ، وهو ما يحتم عليه عدم التهاون اعتبارا من مباراته المقررة غدا السبت أمام سوانزي سيتي في افتتاح منافسة المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وقبل مواجهة الغد المقررة على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن ، يحتل تشيلسي الصدارة بفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وكان مانشستر سيتي قد قلص الفارق من خلال منافسات المرحلة الخامسة والعشرين حيث شهدت فوزه على مضيفه بورنموث بينما تعادل تشيلسي مع مضيفه بيرنلي 1 / 1 .

وتأخر استقرار الإيطالي أنطونيو كونتي الدير الفني لتشيلسي على تشكيلته لمباراة الغد في ظل ترقب حالة حارس المرمى تيبو كورتوا الذي أصيب مؤخرا بعدوى فيروسية.

ولا تشكل مباراة الغد نزهة كروية بالنسبة لتشيلسي خاصة في ظل انتعاشة سوانزي سيتي تحت قيادة مديره الفني الجديد بول كليمنت.

ويرى ويليام جالاس لاعب تشيلسي السابق والذي قام بزيارة هذا الأسبوع إلى سوانزي سيتي ، أن قرار كليمنت بتعيين كلود ماكيليلي مدربا مساعدا له كان له أثر إيجابي على الفريق.

وقال جالاس في إشارة إلى الفترة التي زامل فيها ماكيليلي بفريق تشيلسي "لقد كان يسهل مهمتي. عندما يكون كلود ماكيليلي أمامك ، يمكنك اللعب والسيجار في فمك. هكذا يكون الشعور."

وأضاف جالاس في تصريحاته لموقع نادي سوانزي "الآن يستفيد لاعبو سوانزي بنفس النصائح والمعرفة التي كان يمدني بها كلاود.. إنه على دراية رائعة بكرة القدم ، وعندما يكون لديك مدرب يمكنه شرح كل شيء في اللعبة ، تصبح مهمتك أكثر سهولة."

وفي ظل تأجيل مباراتي مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد وأرسنال أمام ساوثهامبتون ، نظرا لاصطدام يونايتد وساوثهامبتون مع بعضهما البعض في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الذي يقام مساء الأحد ، تبدو الفرصة سانحة أمام توتنهام وليفربول في انتزاع المركز الثاني ، حيث يحتلان المركزين الثالث والخامس برصيدي 50 و49 نقطة ، على الترتيب.

وخرج توتنهام من منافسات دور ال32 ببطولة الدوري الأوروبي إثر تعادله على ملعبه أمام جينت البلجيكي 2 / 2 مساء الخميس في مباراة الإياب ، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جينت 1 / صفر.

ويتطلع توتنهام إلى استعادة توازنه من خلال مباراته أمام ضيفه ستوك سيتي مساء الأحد على ملعب "وايت هارت لين".

أما ليفربول الذي غاب عن المنافسات مطلع هذا الاسبوع نظرا لخروجه المبكر من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ، فقد حصل على فرصة الاستعداد خلال معسكره في لا مانجا بأسبانيا ، قبل مواجهة حامل اللقب ليستر سيتي مساء الاثنين.

ويرى جويل ماتيب مدافع ليفربول إن فترة الراحة قد تشكل دورا بارزا في انتعاشة تقود الفريق لإنهاء الموسم بمركز متقدم في الدوري.

وقال ماتيب في تصريحات لموقع نادي ليفربول "استطعنا التركيز والتدريب بجدية وأرى أننا نسير في الطريق الصحيح. فالتجمع يمكنه فرصة للمزيد من الحوار والتواصل بين الزملاء بالفريق."

وأضاف "أعتقد أن لدينا القدرة على خوض المباراة (على ملعب ليستر سيتي) وتقديم عرض جيد."

وينتظر أن يشهد الدوري الممتاز صراعا شرسا على تفادي الهبوط حيث لا يفصل سوى سبع نقاط بين الفرق أصحاب المراكز السبعة الأخيرة ، وذلك قبل 13 مرحلة من النهاية.

ويتذيل سندرلاند جدول المسابقة ولكن بفارق نقطتين فقط عن أقرب مركز يضمن لصاحبه البقاء بالدوري الممتاز، ويدرك الفريق أن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته المقررة غدا السبت أمام إيفرتون ستعزز أماله بشكل كبير في البقاء.

وقال سيبستيان لارسون لاعب خط وسط سندرلاند في تصريحات لموقع النادي "إنها سلسلة من المباريات الصعبة تبدأ بمواجهة إيفرتون ، ولكن بالنظر إلى المواسم السابقة ، نجد أن هذه الفترة من الموسم تشهد العديد من الأشياء الغريبة"

وأضاف "لقد حصدنا نقاط عديدة في مباريات لم نكن مرشحين فيها بشكل كبير ، لذلك لنأمل أن يتكرر ذلك مجددا."

أما كريستال بالاس صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام سندرلاند ، فيستضيف ميدلسبروه كما يلتقي هال سيتي صاحب المركز الثامن عشر مع بيرنلي وويستهام مع واتفورد وويست برومويتش ألبيون مع بورنموث.