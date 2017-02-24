الكهرباء تعود لاستاد ماراكانا بعد أيام من الظلام

ريو دي جانيرو ــ رويترز | Friday, 24 February 2017 - 14:33 pm

قالت شركة الكهرباء في ريو دي جانيرو إن التيار الكهربي عاد إلى استاد ماراكانا الشهير أمس الخميس بعد نحو شهر من الانقطاع بسبب عدم دفع فواتير سابقة مستحقة.

وأشارت الشركة إلى أن الكهرباء عادت إلى الاستاد بعد أن دفع مسؤولو الاستاد 1.3 مليون ريال برازيلي (424670 دولارا) عن أشهر نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني.

وكان الاستاد الذي استضاف نهائي كأس العالم 2014 وحفل ختام اولمبياد ريو في العام الماضي محل نزاع بين إدارات مختلفة حول إدارته.

ويجب الآن إعادة وضع العشب والمقاعد التي دمرت على يد مشاغبين.

وقالت شركة الكهرباء إنه ما يزال هناك 1.8 مليون ريال برازيلي يتعين على اللجنة المنظمة لاولمبياد ريو 2016 دفعها بعدما أدارت الاستاد خلال دورة الألعاب.

وأضافت "المفاوضات مع اللجنة المنظمة مستمرة حول فواتير الكهرباء خلال فترة استضافة الاستاد للاولمبياد."

وقال مسؤولو ريو 2016 إنهم سيدفعون المبلغ.

وشهد الاستاد فوز ألمانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 كما استضاف نهائي البطولة في 1950 عندما تغلبت أوروجواي 2-1 على البرازيل.

ولم يستضيف الملعب الشهير أي مباراة منذ 28 ديسمبر عندما أقام البرازيلي زيكو مباراته السنوية الخيرية.

وقالت الشرطة إن اللصوص سرقوا في يناير كانون الثاني الماضي الكثير من المعدات والتجهيزات من الاستاد.