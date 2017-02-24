"وج" يواصل التميز في كأس الملك ويلاقي الأهلي في دور الـ8

الرياض - الرياضية | Friday, 24 February 2017 - 17:59 pm

استطاع نادي وج مواصلة الانتصارات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث تمكن من الانتصار على هجر بثلاثية مقابل هدف وحيد، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.



افتتح التسجيل أولاً هجر عن طريق مدافعه محمد المسيند عند الدقيقة 14، واستطاع اللاعب بيتر فوينيا من تسجيل هدف التعادل لوج عن الدقيقة 43، وعند الدقيقة 66 عزز وج النتيجة عن طريق اللاعب سعيد القرني، فيما ختم وج مسلسل أهدافه بالهدف الثالث عن طريق اللاعب نقاء البقمي عند الدقيقة 74.



وبهذه النتيجة يصعد نادي وج لدور الـ 8 لمقابلة بطل المسابقة في الموسم الماضي نادي الأهلي في جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.



يشار أن هذه المباراة هي الأولى التي يقودها المدرب الوطني حمد الدوسري بعد أن وقعت معه إدارة نادي وج الأسبوع الماضي.