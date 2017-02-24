سالم الدوسري يدعم الهلال قبل الريان

الرياض - الرياضية | Friday, 24 February 2017 - 18:34 pm

شارك لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري اليوم الجمعة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي المعد له مسبقاً.



ويواصل الهلال تحضيراته لمواجهة الريان القطري، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة الآسيوية.



وطبق الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال عدداً من التدريبات البدنية المتنوعة في تدريبات اليوم، وقسم من خلالها الفريق الأزرق إلى مجموعتين.