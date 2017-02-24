صعد النادي الأهلي إلى المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وذلك بعد تغلبه على ضيفه أحد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي الأهلي بجدة، ضمن مب