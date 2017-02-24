النصر يكتسح عرعر بخماسية ويواصل تصدر دوري الناشئين
الرياض ـ الرياضية | Friday, 24 February 2017 - 19:18 pm
جرت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين ، حيث فاز القادسية على الاتفاق بهدف والهلال على هجر بهدف أيضاً ، واكتسح النصر عرعر بخماسية فيما خسر الشباب من التعاون بهدف وتعادل الرائد والفتح بدون أهداف والاتحاد والأهلي بهدف لكل فريق .
ووفقاً لنتائج اليوم يصبح الترتيب كما يلي :
1 - النصر ( 37 نقطة )
2 - الاتحاد ( 32 نقطة )
3 - الأهلي ( 32 نقطة )
4 - الهلال ( 30 نقطة )
5 - هجر ( 21 نقطة )
6 - الشباب ( 21 نقطة )
7 - القادسية ( 20 نقطة )
8 - الاتفاق ( 16 نقطة )
9 - الرائد ( 9 نقاط )
10 - الفتح ( 8 نقاط )
11 - التعاون ( 7 نقاط )
12 - عرعر ( 4 نقاط )